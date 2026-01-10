Хуснутдинов стал первым хоккеистом "Бостона" с 2021 года, оформившим покер

В ноябре 2021 года четыре шайбы в матче с "Детройтом" забросил Патрис Бержерон

Нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов забросил четыре шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс" и стал первым игроком команды с 2021 года, оформившим покер.

В ноябре 2021 года четыре шайбы в домашнем матче с "Детройтом" (5:1) забросил канадский форвард Патрис Бержерон.

Хуснутдинов повторил снайперский рекорд клуба. Он стал 20-м игроком "Бостона", который забил четыре гола в матче НХЛ. Однако только одному из них удалось сделать подобное в плей-офф - в апреле 1969 года канадский нападающий Фил Эспозито четырежды огорчил "Торонто" в домашней встрече четвертьфинальной стадии. Встреча завершилась со счетом 10:0. Эспозито является рекордсменом "Бостона" по числу матчей с четырьмя голами (5).