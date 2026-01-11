Шестаков считает, что шансы самбо на попадание в программу Олимпиады растут

По его словам, диалог FIAS с МОК носит конструктивный характер

Редакция сайта ТАСС

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 11 января /ТАСС/. Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков считает, что шансы самбо на попадание в программу Олимпийских игр растут. Об этом он рассказал ТАСС.

"Наша стратегическая цель - включение самбо в программу Олимпийских игр - остается неизменной. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и оцениваем наши шансы как устойчиво растущие. В октябре на форуме международных федераций в Лозанне мы провели серию рабочих встреч, в том числе с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) и оргкомитета Олимпийских игр-2032 в Брисбене. Наш прогресс, включая успехи на Всемирных играх и паралимпийское признание, был высоко оценен. Диалог с МОК носит постоянный, теплый и неизменно конструктивный характер", - отметил Шестаков.

"Каждое наше достижение - от Всемирных игр и участия в мультиспортивных играх до работы с Международным советом военного спорта и паралимпийского направления - укрепляет фундамент нашей олимпийской заявки. Мы системно работаем по всем требованиям МОК и видим, что самбо как универсальный, зрелищный и развивающийся спорт все более убедительно доказывает свою олимпийскую ценность", - подчеркнул собеседник агентства.