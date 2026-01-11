ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Ягудин признался, что роль крысы ему ближе, чем роль Ромео

Он исполнял роль Крысиного короля в ледовом шоу
Редакция сайта ТАСС
07:02

Алексей Ягудин

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Роли романтиков и красивых парней не подходят фигуристу Алексею Ягудину. Об этом ТАСС рассказал Ягудин.

"Я не Ромео, не хочу быть этим романтиком. Не хочу быть Щелкунчиком, красивым парнем, орехоколом этим... Кстати, орехоколом - идея неплохая. Но быть статным, прекрасным я не хочу. Я по другим ролям. Поэтому если брать "Щелкунчика" - крыса во мне. Мышка. Это про меня", - сказал Ягудин.

Ягудин исполнял роль Крысиного короля в ледовом шоу "Щелкунчик". 

