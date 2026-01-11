Гавриков считает, что не у каждого есть возможность поехать на Олимпиаду

Мужской олимпийский турнир по хоккею пройдет в Милане с 11 по 22 февраля

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Победитель Олимпиады 2018 года Владислав Гавриков не имеет никакой зависти к партнерам по клубу Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс", которые в скором времени отправятся на Олимпийские игры. Об этом Гавриков рассказал ТАСС.

Из "Рейнджерс" на Олимпийские игры отправятся нападающие Джей Ти Миллер, Винсент Трочек (оба - США) и Мика Зибанежад (Швеция). В соцсетях опубликовано видео, на котором видно, как генеральный менеджер сборной США Билл Герин звонит каждому игроку, включенному в состав команды на Олимпиаду, и сообщает им о попадании в заявку.

"Наверное, не то чтобы мне завидно. Наоборот, за ребят радостно, что у них есть такие особенные моменты в виде приглашений от генменеджера, которые они могли и на видео сохранить и потом выложить в своих социальных сетях, - сказал Гавриков. - Я очень рад за тех, кто туда попал, потому что Олимпиада - это очень большое событие, не у каждого есть возможность поехать туда и представлять свою страну, бороться за медали. Это будет классный опыт".

Мужской олимпийский турнир пройдет в Милане с 11 по 22 февраля. Российские хоккеисты по решению Международной федерации хоккея и рекомендации Международного олимпийского комитета не допущены до соревнований. На Играх 2022 года в Пекине россияне завоевали серебряные медали.