Тройка с Хуснутдиновым стала первой звездой дня в НХЛ, Кучеров - второй

Форвард "Бостона" Марат Хуснутдинов оформил покер в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс"

Форвард "Тампы" Никита Кучеров © AP Photo/ Thien-An Truong

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Тройка с российским нападающим "Бостона" Маратом Хуснутдиновым признана первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В домашнем матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (10:2) российский форвард забросил четыре шайбы и отдал одну передачу. Хуснутдинов стал девятым россиянином, забившим четыре гола в матче НХЛ в XXI веке, и первым хоккеистом "Бостона" с 2021 года, оформившим покер. Его одноклубник чешский форвард Давид Пастрняк сделал шесть передач, чешский нападающий Павел Заха оформил хет-трик.

Второй звездой стал российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров, забросивший две шайбы и отдавший две передачи в гостевой игре против "Филадельфии" (7:2). Россиянин продлил результативную серию до 9 матчей, на счету 32-летнего форварда "Тампы" теперь 65 очков (22 шайбы + 43 передачи). Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона.

Третьей звездой признали голкипера "Чикаго" Дрю Коммессо, впервые в карьере отыгравшего "на ноль" в гостевой встрече с "Нэшвиллом" (3:0).