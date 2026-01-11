Даниил Медведев пошутил, что проигрывает в шахматы 3-летней дочери

Ранее теннисист выложил фотографию, на которой он играет в шахматы со своей старшей дочерью

Даниил Медведев © AP Photo/ Andy Wong

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев проигрывает в шахматы своей трехлетней дочери. Об этом он рассказал ТАСС.

В конце прошлого года Медведев выложил в своих социальных сетях фото с отдыха, где он играет в шахматы со своей старшей дочерью Алисой.

"Когда играем в шахматы с дочкой, побеждает она. Она очень сильно играет в шахматы", - пошутил Медведев.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 21 титул под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.