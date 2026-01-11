Лукашенко поздравил теннисистку Соболенко с победой на турнире в Брисбене

Белорусская спортсменка в финале турнира победила украинку Марту Костюк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 11 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире с Брисбене и блестящим началом нового сезона. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В финале турнира в Брисбене белорусская теннисистка победила украинку Марту Костюк со счетом 6:4, 6:3.

"Поздравляю с победой на турнире в Брисбене и блестящим началом нового теннисного сезона. Пусть в этом году тебе сопутствуют удача и успех, которые позволят сохранить титул лучшей теннисистки мира", - говорится в поздравлении.

Соболенко 27 лет, с октября 2024 года она занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки теперь 22 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза, по два раза выиграв Открытый чемпионат Австралии (2023, 2024) и Открытый чемпионат США (2024, 2025).