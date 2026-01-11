КХЛ перенесла матч "Шанхай Дрэгонс" - "Сочи" с 12 на 29 января

Игра состоится в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между китайским клубом "Шанхай Дрэгонс" и "Сочи" перенесли с 12 на 29 января. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что решение принято после обращения клубов. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, где "Шанхай Дрэгонс" проводит домашние игры текущего сезона.

"Шанхай Дрэгонс" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 43 матчах. "Сочи" идет десятым на Западе, имея в активе 32 очка после 41 игры.