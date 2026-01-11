Футболист ЦСКА Кисляк не думает о переходе в европейский клуб

Он сконцентрирован на подготовке к возобновлению сезона

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 11 января. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Матвей Кисляк сконцентрирован на подготовке к возобновлению сезона и не думает о возможном переезде в Европу. Об этом Кисляк заявил "Спорт-Экспрессу".

"Никогда не думал об этом в перерывах во время сезона. Зимний перерыв - это точно не время, когда нужно думать о переезде в Европу. Я сейчас сконцентрирован на ЦСКА и подготовке к возобновлению сезона", - сказал Кисляк.

В нынешнем сезоне РПЛ 20-летний Кисляк провел за клуб 27 матчей в различных турнирах, забив пять мячей и отдав пять голевых передач. В 2025 году вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок и Суперкубок России. Также полузащитник провел семь матчей за сборную России, отметившись в них одним забитым мячом.