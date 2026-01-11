Кокорев: в клубе НХЛ "Бостон" отдали должное черновой работе Хуснутдинова

В последних двух матчах российский форвард "Бостона" играл в ударной тройке

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Бостона" Марат Хуснутдинов © AP Photo/ Nick Wass

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающего "Бостона" Марата Хуснутдинова, забросившего четыре шайбы в ворота "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тренеры наградили за большой объем работы, переведя в первое звено. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Сочи" Дмитрий Кокорев, под руководством которого играл Хуснутдинов.

В субботу "Бостон" дома разгромил "Рейнджерс" со счетом 10:2. 23-летний Хуснутдинов стал девятым россиянином, забившим четыре гола в матче НХЛ в XXI веке. Он провел второй матч в тройке с лучшим бомбардиром команды Давидом Пастрняком и Элиасом Линдхольмом. За "Сочи" Хуснутдинов играл в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2023/24.

"Со стороны может показаться, что Хуснутдинов нестабильный, но если взять его КПД, то для партнеров он очень много делает, здорово возвращается в оборону. Этого не видно, так как все смотрят на голы, но черновую работу он выполняет на 100%, - считает Кокорев. - И не случайно произошло в команде его движение наверх в первую тройку, потому что тренеры это видят. Если он будет стабильно в этой тройке играть, то очки и голы к нему придут. Пришло то время, что он и НХЛ познал, и команду поменял. Поэтому все это будет в плюс".

Кокорев рассказал, как Хуснутдинову помогла игра в КХЛ. "В СКА он вырос, окреп, четыре года там ему пошли только в плюс. Он развивался в хорошей команде, которая боролась за Кубок Гагарина. Поэтому в "Сочи" он пришел таким мужиком в хоккейном плане, статным. У меня он выполнял определенные функции, очень хорошо играл с Матвеем Мичковым, Артуром Тянулиным, создавал для них очень много моментов. Да, мало забивал, но с его помощью Мичков много очков набирал", - отметил собеседник агентства.

В марте 2025 года Хуснутдинов перешел в "Бостон" в результате обмена из "Миннесоты", с которой он заключил контракт в феврале 2024-го. В начале сезона-2023/24 форвард был обменян в "Сочи" из петербургского СКА, в феврале 2024 года игрок досрочно расторг контракт с "Сочи". В регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) того сезона он провел за "Сочи" 49 матчей, в которых набрал 20 очков, забросив 6 шайб и отдав 14 голевых передач.