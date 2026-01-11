Даниил Медведев выиграл 22-й титул ATP в карьере

В финале россиянин в двух сетах победил представителя США Брендона Накашиму

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © AP Photo/ Tertius Pickard

СИДНЕЙ, 11 января. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя США Брендона Накашиму в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене.

Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:1) в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP, на его счету теперь 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Турнир в Брисбене относится к категории ATP 250. В прошлом году победителем соревнования стал чех Иржи Легечка. Медведев стал первым россиянином, одержавшим победу на турнире в Брисбене в одиночном разряде.