Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпиады 2026 года

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля

Андреа Бочелли © AP Photo/ Jacquelyn Martin

РИМ, 11 января. /ТАСС/. Известный итальянский оперный певец Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии, которые пройдут с 6 по 22 февраля. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета Игр.

"Его присутствие представляет собой естественный мост между музыкой и спортом. Это не просто его возвращение в олимпийский контекст после участия в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Турине в 2006 году, но и возможность рассказать об Играх через наше итальянское музыкальное наследие, которое высоко ценится во всем мире", - говорится в заявлении.

Ранее организаторы Олимпиады сообщили об участии в церемонии открытия американской певицы Мэрайи Кэри. Темой церемонии открытия станет "Гармония". Она пройдет одновременно сразу на четырех площадках - на стадионе "Сан-Сиро", а также в Кортина-д"Ампеццо, Ливиньо и Предаццо, что станет первым подобным случаем в истории Олимпийских игр.

В декабре Бочелли выступил на церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне.