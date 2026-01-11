Даниил Медведев заявил, что рад победе на турнире ATP в Брисбене

Для него этот титул ATP стал 22-м в карьере

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даниил Медведев рад победе и уровню тенниса, который показал на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Брисбене. Комментарий Медведева предоставлен ТАСС пресс-службой ATP.

В финале турнира Медведев обыграл представителя США Брендона Накашиму в двух сетах и стал первым россиянином, победившим в Брисбене в одиночном разряде. Основная часть Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который является первым в сезоне турниром серии Большого шлема, стартует 18 января.

"Это прекрасно, что я выиграл этот турнир. Успех здесь придает мне много уверенности перед Australian Open. Я приехал в Брисбен, чтобы сильно начать сезон. Рад, что хорошая подготовка в межсезонье оправдала себя. Сейчас я рад уровню тенниса, который показываю, рад титулу", - сказал Медведев.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP, на его счету теперь 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.