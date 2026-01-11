Даниил Медведев посвятил младшей дочери победу на турнире ATP в Брисбене

Россиянин завоевал 22-й титул ATP в карьере

СИДНЕЙ, 11 января. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев посвятил победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене младшей дочери, у которой недавно был день рождения. Комментарий Медведева приводит пресс-служба ATP.

В финале турнира Медведев обыграл представителя США Брендона Накашиму в двух сетах и стал первым россиянином, победившим в Брисбене в одиночном разряде.

"Я хочу посвятить это своей семье, - сказал Медведев. - Они не смогли добраться до Австралии, это слишком далеко, примерно в 23 часах от того места, где я живу, и с двумя маленькими детьми это нелегко. Я решил сыграть этот турнир, и мы думали, что соберемся все вместе, но затем решили иначе. У моей дочери был день рождения, когда я играл здесь, поэтому я посвящаю трофей ее первому дню рождения. Хотя он слишком тяжелый для нее".

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP, на его счету теперь 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.