Даниил Медведев заявил, что оптимистично настроен перед Australian Open

Основная часть турнира стартует 18 января
12:03

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даниил Медведев доволен своим нынешним уровнем игры и оптимистично настроен перед Открытым чемпионатом Австралии по теннису (Australian Open). Комментарий Медведева предоставлен ТАСС пресс-службой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В финале турнира ATP в Брисбене Медведев обыграл представителя США Брендона Накашиму в двух сетах и стал первым россиянином, победившим в этом городе в одиночном разряде. Основная часть Открытого чемпионата Австралии, который является первым в сезоне турниром серии Большого шлема, стартует 18 января.

"Я хорошо играл в конце прошлого сезона - были титулы, полуфиналы, я в целом играл неплохо. Я знаю, что когда играю хорошо, то не так много теннисистов, которые могут меня легко обыграть или вообще сделать это. Так что я оптимистично смотрю на предстоящий Australian Open, - сказал Медведев. - Я поменял свою команду в том году, который был турбулентный для меня. С новой командой я еще не выступал на турнирах Большого шлема. Самое важное, что я доволен тем, как сейчас играю. Если я проиграю в первых раундах в Австралии с тем уровня тенниса, который показал в Брисбене, то я буду удивлен. Значит, соперник играл очень хорошо, но я буду двигаться дальше".

В сентябре 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с французом Жилем Сервара и стал работать со шведом Томасом Юханссоном. В октябре в Алма-Ате российский теннисист выиграл первый турнир под эгидой ATP с 2023 года. 

