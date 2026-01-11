Фигуристка Елисова не ощутила разницы между юниорами и взрослыми в уровне

16-летняя спортсменка исполнила три тройных акселя на чемпионате России в декабре

Редакция сайта ТАСС

Мария Елисова © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 11 января /ТАСС/. Фигуристка Мария Елисова не заметила особой разницы в уровне, перейдя из юниоров во взрослые. Об этом она рассказала ТАСС.

Елисова стала одной из представительниц юного поколения женского одиночного катания, которая дебютировала на взрослом уровне на декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге. На турнире 16-летняя фигуристка исполнила три тройных акселя и заняла 13-е место.

"На чемпионате России прокат в целом был рабочий - на первом акселе в произвольной был достаточно большой недокрут, на втором - поменьше, на вращении что-то намудрила - пара уровней слетела. Но в целом я довольна. А уж как поддерживала публика, это очень помогало, особенно в произвольной - нервничала куда больше, чем в короткой. Волновалась за аксели - на тренировках они не получились, но я знала: пойду в них, и если не сделаю "бабочку", все будет хорошо. Старалась думать головой и вкручиваться", - рассказала Елисова ТАСС.

Читайте также Елисова будет рада возможности соревноваться с кумиром Валиевой

До прошлого сезона Елисова представляла Краснодарский край, Сочи. А родилась фигуристка на севере - в Ханты-Мансийском автономном округе в Радужном. "На катке я впервые оказалась в Краснодаре - приехали отдыхать, поехали в торговый центр. Пока мама ходила за покупками, мы с папой стояли и смотрели на небольшое шоу - катались ребята лет 11 на небольшом катке. Мне было три года, но я сказала папе - пойду в фигурное катание. Тренироваться я начала в четыре с небольшим года, и родители с моим приходом в этот вид спорта тоже стали его фанатами. За мной, кстати, и младшая сестра пошла, но после переезда в Краснодарский край все-таки передумала", - рассказала фигуристка.

Праздники Елисова встретила с родными: "Первые пару дней посидела дома, поела крабовый салат - оливье не люблю, малосольные огурчики - это не мое. Ну и мандарины, конечно же, это обязательно. Всегда отмечаю праздник с родными. А в прошлом году ходила со своими друзьями на уличный каток на Ходынском бульваре - снимали видео, отдыхали", - отметила спортсменка.

"Чемпионат России пройден, теперь буду нарабатывать программу к следующему сезону. Надо кататься так, чтобы компоненты были все-таки выше. Сейчас они немного страдают. А что касается мест, все придет со временем. Хотелось бы перебираться повыше", - отметила фигуристка.

Что ни старт, то приключение

Сейчас Елисова выступает за Тульскую область, фигурное катание в регионе развивает президент региональной федерации Ирина Назарова. А тренируется спортсменка в Москве под руководством Екатерины Моисеевой, Ольги Симоновой и Максима Завозина в ЦСКА.

"Мне нравится их высокая заинтересованность в спортсмене. А еще меня мотивировало то, что у нас катались Алена Принева, Милана Лебедева, - мы очень хорошо общались. Они на пике формы делали четверные на обе стороны, такие вещи очень подстегивают, - призналась Елисова. - Входя в сезон, я понимала: это мой первый взрослый год, поэтому просто хотела кататься чисто. И, кстати говоря, особой разницы в уровне между юниорским и взрослым катанием не заметила. Все-таки сейчас и юниоры прыгают четверные, и не один, и не два".

"Но девочки на взрослом уровне более известные, и это, кстати, тоже движет вперед. Для меня безусловный авторитет в плане характера - Саша Игнатова. Она очень упертая, и я стараюсь на нее равняться. А что касается представления программы, выразительности - равняюсь на Камилу Валиеву. Признаюсь, что я очень переживала, когда все случилось с Камилой. И я вообще не представляю, как она держалась все это время, как все это пережила", - призналась фигуристка.

На первом взрослом турнире - Мемориале Гринькова этого сезона - Елисова шла первой после короткой программы. "А после произвольной слетела на шестое место. Я, к собственному удивлению, упала с тройного акселя, хотя обычно это не так часто происходит. Упала и... забыла программу. Поехала в другую сторону, начала что-то переделывать, перекраивать, во второй аксель не вошла, - отметила спортсменка. - Но решила, что мне все-таки нужно его сделать, и поехала на третий. Все это, конечно, было очень смешно. А на турнире Панина-Коломенкина перепутала вращение. Так что у меня что ни старт, то приключение".

В этом году Елисова перешла на онлайн-обучение, впереди, помимо спорта, подготовка к ЕГЭ. Тренировки занимают у нее всю первую половину дня. "В 9:00 я прихожу на первую тренировку - разминка, лед или хореография. Потом у нас небольшой перерыв - делаю уроки, домашние задания. Затем вторая тренировка. Прихожу домой, работаю с репетиторами, снова уроки. Так что на хобби времени нет - вся моя жизнь сейчас это фигурное катание. Если я что-то смотрю - это фигурное катание, особенно когда одногруппники выступают. А еще люблю турниры по художественной гимнастике. Мне очень нравились сестры Аверины. Бывает, что иногда нахожу время для картин по номерам, но крайне редко".

"Когда я была маленькой, то, конечно, как и все, мечтала стать олимпийской чемпионкой. А сейчас иду от одной микроцели к другой, сама как-то к такой системе пришла. И даже то, что у российских фигуристов так долго не было допуска на международные старты, меня совершенно не демотивировало. Для меня сейчас главное - быть достойным конкурентом на внутренних стартах. А на Олимпиаде я буду очень болеть за Аделию Петросян и Петра Гуменника - смотрела их отбор и очень переживала за обоих", - подчеркнула фигуристка.