Футболист Гонду перешел из "Зенита" в ЦСКА

Соглашение с игроком рассчитано до лета 2030 года

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Аргентинский футболист Лусиано Гонду перешел из московского ЦСКА в петербургский "Зенит". Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Соглашение с игроком рассчитано до лета 2030 года.

Ранее в воскресенье защитник сборной России Игорь Дивеев перешел в "Зенит" из ЦСКА. Контракт с ним заключен до конца сезона-2028/29.

Гонду 24 года, он перешел в "Зенит" в августе 2024 года. За клуб футболист провел 51 матч в различных турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. До этого Гонду выступал за аргентинские "Аргентинос Хуниорс" и "Атлетико Сармьенто".

"Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, ЦСКА - 4-е. На счету команд 39 и 36 очков соответственно по итогам 21 тура.