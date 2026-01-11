"Есть чем мотивироваться". Фигуристы Щербакова и Гончаров о нынешнем сезоне

Спортсмены признались, что стали более серьезно работать в этом сезоне

Анна Щербакова и Егор Гончаров © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, выступающие в танцах на льду, вошли в пятерку лучших дуэтов на чемпионате России нынешнего сезона. Фигуристы в разговоре с ТАСС подвели итоги турнира, рассказали, над чем будут работать и о том, что изменилось у них в этом сезоне.

Фигуристы остались довольны выступлением на чемпионате страны. "В целом мы довольны первой половиной сезона. Довольны тем, что собрались на чемпионате России, смогли исполнить свои программы чисто и эмоционально раскрыться в них", - сказал ТАСС Гончаров.

"Мы рады, что попали в разминку сильнейших после ритм-танца - это определенно хороший результат для нас. Мы довольны им и продолжаем работать, чтобы к финалу еще улучшить нашу форму. Я думаю, лично у меня останется внутреннее приятное ощущение, что все получилось, что у нас получилось весь чемпионат России провести друг с другом. Именно дуэтность, мне кажется, в этот раз была хорошей", - добавила Щербакова.

Однако фигуристы отметили, что иногда по ходу сезона им не хватало концентрации. "Если смотреть в целом на сезон, нам не хватило концентрации в произвольном танце на этапе [Гран-при России] в Красноярске для полного удовлетворения турниром, - сказал Гончаров. - Он шел очень хорошо, но эта ошибка смазала впечатление. Также лично мне не хватило "физики" в произвольном танце. Хотя упор в подготовке к чемпионату России был сделан именно на это".

"Хотелось бы больше концентрации, в том числе на тренировках. Бывает, ее не хватает на тренировочных прокатах. Особенно в начале сезона допускали много ошибок. К декабрю уже стало, конечно, лучше", - добавила Щербакова.

Ошибка на этапе Гран-при России в Красноярске не выбила дуэт. "Я не могу сказать, что эта ситуация как-то нас морально подбила. Там не то что была ошибка, мы просто поспешили и не проследили", - сказала ТАСС партнерша. "Это была действительно случайность, нам просто нужна была концентрация на этом элементе и все. Нас это никак не выбило, потому что это не системная ошибка", - отметил партнер.

Хочется повышать планку

На вопрос корреспондента ТАСС, над чем спортсмены поработают перед финалом Гран-при России, Щербакова ответила: "Над "физикой", чтобы произвольный танец пролетел на одном дыхании. Над технической составляющей тоже поработаем. В этом сезоне у нас пока неплохо идет, но хочется улучшать и повышать планку".

"Конечно, продолжаем работать над дуэтностью и эмоциональностью. Это главный аспект танцев на льду", - подметил Гончаров.

Фигуристы являются единственным дуэтом из взрослых на своем льду и не имеют спарринг-партнеров из своего разряда. "Мы получаем достаточно мотивации от наших юниорских пар. Ребята очень способные, талантливые, "катучие", они действительно очень мощно работают, и нас это подстегивает. Раньше, когда мы катались с ребятами в одном разряде, ощущения были схожие. Думаю, у Ани тоже. Что касается наличия еще одной взрослой пары мастеров спорта - тоже мотивировало бы", - сказал Гончаров.

"Так как мы пока только идем к топу российских танцев, нам еще есть чем себя мотивировать. Мы смотрим все соревнования, следим за парами и в целом не расслабляемся", - добавила Щербакова.

Более взрослый подход

Дуэт рассказал, что изменилось у них в этом году. "У меня точно выросла физическая составляющая. Мне стало легче справляться с нагрузкой. У нас появился очень хороший новый тренер по ОФП, благодаря которому мы почувствовали сильный "буст", - сказала Щербакова.

"Мы стали серьезнее работать в этом сезоне. У нас стал более взрослый подход. В тренировочном процессе уже меньше моментов, за которые можно себя упрекнуть. Мы стараемся по максимуму выполнять все, что от нас требуют", - отметил Гончаров.

Щербакова и Гончаров рассказали, что приносит им искреннюю радость помимо фигурного катания. "В декабре мне искреннюю радость приносила вся подготовка к Новому году: нарядить елку, купить подарки, спланировать досуг на праздники", - рассказала Щербакова. "В последнее время я стал по-другому относиться к семье, родителям. Я очень радуюсь, когда мы проводим время вместе. Это сейчас мой основной источник ресурса. И банально - просто сесть в машину, включить музыку, куда-нибудь прокатиться, посмотреть на закат. Более пацанская тема", - сказал Гончаров.

"Насчет семьи тоже поддержу Егора. Появляется внутреннее тепло, когда провожу время с близкими", - добавила Щербакова.

На вопрос, что может принести похожий на спорт адреналин в жизни, фигуристы ответили по-разному. "Я думаю, у меня покруче было, когда прыгал с парашютом. Если Аня получает адреналин от соревнований, то уверен, что я получил от прыжка намного больше. Тогда был готов сделать все, что угодно", - сказал Гончаров.

"Я с парашютом еще не прыгала, надеюсь, получится. Пока подобные эмоции ничто в жизни не приносило. Я не знаю, как спортсмены после завершения карьеры живут без этого адреналина. Это своего рода зависимость. В межсезонье мне лично этих ощущений очень не хватает", - добавила Щербакова.