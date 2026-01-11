Глава IIHF исключил отказ игроков НХЛ от участия в Олимпиаде

Люк Тардиф считает, что нет причин для неучастия игроков НХЛ

Арена "Санта Джулия" в Милане © Mattia Ozbot/ Getty Images

РИМ, 11 января. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф исключил отказ игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в Олимпийских играх 2026 года. Комментарий Тардифа приводит портал The Athletic.

С 9 по 11 января на арене в Милане, которая примет хоккейный олимпийский турнир, проходят тестовые мероприятия.

"Я возвращаюсь довольным, - сказал Тардиф. - Нет никаких причин, по которым игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду. Что касается организации самого спортивного мероприятия, я не беспокоюсь об этом".

Строительство арены в Милане завершится за три дня до начала олимпийского турнира по хоккею среди женских команд, который стартует 5 февраля, мужской - 11 февраля. В связи с этим комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность, что хоккеистам придется выступать на непроверенном льду, и допустил, что игроки, которые выступают в североамериканской лиге, могут отказаться от участия в олимпийском турнире из-за угроз их здоровью. Однако 9 января спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей заверил, что арена будет готова к началу турнира, а игроки из НХЛ точно примут в нем участие.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Игроки НХЛ примут участие в олимпийском турнире впервые с 2014 года.