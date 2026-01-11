Хоккеисты ЦСКА во второй раз в сезоне обыграли "Спартак"

У армейцев дублем отметился Прохор Полтапов

Редакция сайта ТАСС

Тахир Мингачев (ЦСКА), вратарь Александр Георгиев, Даниил Соболев (оба - "Спартак") © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 одержал победу над столичным "Спартаком" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 9 782 зрителей.

В составе победителей дважды отличился Прохор Полтапов (15-я и 53-я минуты). У "Спартака" шайбу забросил Михаил Мальцев (42).

ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл "Спартак". Впервые армейцы переиграли соперника 28 декабря, также одолев его на своем льду (2:1). Красно-белые 16 сентября оказались сильнее ЦСКА на выезде (6:5 Б), 28 октября - дома (3:2).

Армейцы поднялась на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 46 матчах. "Спартак" располагается на 8-й позиции с 49 очками после 43 игр. В следующем матче ЦСКА встретится на выезде с омским "Авангардом" 15 января. "Спартак" днем ранее сыграет в гостях против московского "Динамо".

В другом матче игрового дня "Трактор" дома победил новосибирскую "Сибирь" (4:1). Челябинский клуб выиграл все четыре встречи в 2026 году.