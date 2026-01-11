ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В ФНТР допустили участие россиян в командных турнирах по настольному теннису

На данный момент отечественные спортсмены выступают в одиночном и парном разрядах, а также в миксте
Редакция сайта ТАСС
18:03
© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Тенденции в мировом спорте говорят о том, что сборные России по настольному теннису в будущем смогут играть в командных международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев.

"Все к этому идет. Международная спортивная общественность приходит понемногу в себя. Мы к этому готовы. Готовимся в одиночных, смешанных и командных разрядах, как положено в рамках национальной сборной России", - сказал Завалюев.

В 2025 году россияне вернулись на международные соревнования. На данный момент отечественные спортсмены выступают в одиночном и парном разрядах, а также в миксте. 

