Лучший бомбардир "Спартака" Ружичка уедет на Олимпиаду до 5 февраля

В календаре КХЛ нет перерыва на Олимпиаду

Нападающий "Спартака" Адам Ружичка © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Адам Ружичка отправится в сборную Словакии для участия в Олимпийских играх до 5 февраля. Об этом он сообщил журналистам.

Лучший бомбардир и один из лучших снайперов столичной команды был вызван в сборную на Олимпийские игры.

Читайте также Гернат, Ружичка и Лишка вошли в состав сборной Словакии по хоккею на Олимпиаду

"Такой вызов - это честь для меня, я очень счастлив этому. На Олимпиаду я уеду до 5 февраля", - сказал Ружичка.

Строительство арены в Милане, где пройдет хоккейный турнир, завершится за три дня до начала соревнований среди женских команд, которые стартуют 5 февраля, мужской турнир начнется 11 февраля. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф исключил отказ игроков Национальной хоккейной лиги от участия в Олимпийских играх из-за поздней подготовки стадиона.

"Я не читал в то время соцсети. Уверен, что все работы завершатся вовремя", - сказал Ружичка.

В календаре Фонбет - Континентальной хоккейной лиги нет перерыва на Олимпиаду. Сборная Словакии сыграет в группе В с командами Финляндии, Швеции и Италии. Российские хоккеисты по решению IIHF и Международного олимпийского комитета не допущены до соревнований.