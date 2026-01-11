"Бавария" забила 8 голов "Вольфсбургу" в матче чемпионата Германии

Футболисты "Баварии" © Adam Pretty/ Getty Images

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. "Бавария" со счетом 8:1 разгромила "Вольфсбург" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Луис Диас (30-я минута), Майкл Олисе (50, 76), Рафаэл Геррейру (68), Гарри Кейн (69) и Леон Горетцка (88). У проигравших единственный гол забил Дженан Пейчинович (13). Дважды футболисты "Вольфсбурга" поразили свои ворота.

"Бавария" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 44 очками. "Вольфсбург" занимает 14-е место, набрав 15 очков. В следующем туре "Бавария" сыграет в гостях против "Кёльна" 14 января. "Вольсбург" в этот же день примет "Санкт-Паули".