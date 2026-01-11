Мальцев отметил, что сыграл самоуверенно в моменте с первым голом ЦСКА

Нападающий "Спартака" Михаил Мальцев (справа) © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Михаил Мальцев признал свою ошибку в ситуации с первым голом в выездном матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" проиграл со счетом 1:2. Первый гол красно-синие забили после того, как Мальцев отдал передачу перед своими воротами армейцу Прохору Полтапову. В третьем периоде Мальцев сравнял счет.

"На самом деле решил, что там Андрей Миронов открывается, немного сыграл эгоистично и самоуверенно, не увидел соперника. Поэтому так получилось, - сказал Мальцев. - Потом сидело в голове, что надо исправиться. Я пытался об этом не думать, но надо было мне исправляться, я должен был в этом плане быть на первом месте. Хорошо, что я просто играл в хоккей. В ситуации с голом мне шайба попала в палец, и была небольшая радость".

Форвард рассказал, как изменилась игра ЦСКА, который с 28 декабря дважды обыграл "Спартак". "Они начали меньше пропускать, по крайней мере с нами. Тренер выстроил систему, игроки у него отыграли больше половины чемпионата, он, наверное, какую-то хорошую работу провел. ЦСКА стал сильнее, более системно играть, сложно проходить его оборону. Чем-то она похожа на "Локомотив", - отметил он.

Лучший бомбардир "Спартака" словак Адам Ружичка до 5 февраля отправится на Олимпиаду. "Порадовались за него, поздравили как обычно. Такой шанс дается очень редко. Он ключевой игрок, но уезжает ненадолго. Думаю, мы справимся без него", - сказал Мальцев.