Болельщик "Норвича" умер после победы команды в матче Кубка Англии по футболу

"Норвич" на своем поле разгромил "Уолсолл" со счетом 5:1

Болельщики "Норвича" © Stephen Pond/ Getty Images

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Болельщик "Норвича" умер после того, как ему стало плохо во время матча 1/32 финала Кубка Англии по футболу против "Уолсолла". Об этом сообщила пресс-служба "Норвича".

"С прискорбием сообщаем о кончине болельщика нашей команды по завершении матча Кубка Англии. "Норвич" хотел бы выразить свои искренние соболезнования семье и друзьям болельщика в это невероятно трудное время" - говорится в заявлении.

Встреча прошла 11 января. "Норвич" на своем поле разгромил "Уолсолл" со счетом 5:1.