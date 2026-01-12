Овечкин вышел на второе место по количеству сезонов в НХЛ с 20 голами и более

В ночь на 12 января 40-летний россиянин забросил шайбу в выездном матче с "Нэшвиллом"

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин занял второе место по количеству регулярных сезонов с 20 и более голами.

В ночь на 12 января 40-летний россиянин забросил шайбу в выездном матче с "Нэшвиллом" (2:3), которая стала для него 20-й в нынешнем сезоне.

Таким образом, Овечкин уже в 21-й раз подряд проводит регулярный чемпионат с 20 и более голами. По этому показателю он обошел Рона Фрэнсиса и вышел на чистое второе место. Лидером по этому показателю является Горди Хоу, который забрасывал не менее 20 шайб подряд в 22 сезонах подряд с 1949 по 1971 год.