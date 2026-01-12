Баскетболистка Клюндикова сравнила игру в WNBA и России

Российская спортсменка отметила большую динамику в американской лиге

Мария Клюндикова © AP Photo/ Matt Krohn

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Игра в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) отличается от баскетбола в России и Европе большей динамикой. Такое мнение ТАСС высказала российская баскетболистка Мария Клюндикова, проведшая сезон-2025 в клубе WNBA "Миннесота".

"В WNBA находятся все мировые звезды женского баскетбола, и, конечно же, американский баскетбол отличается от европейского тем, что там быстрее решения принимать нужно, игра более динамичная, - сказала она. - В России и в Европе все поспокойнее, можно лучше разобрать тактику команды - в Америке такого нет, больше именно движения".

Клюндиковой 27 лет, контракт с "Миннесотой" она подписала летом 2025 года. В сезоне-2025 баскетболистка провела за команду 40 игр, выполняя в среднем за игру 3 подбора, 0,6 перехватов и набирая 4,1 очка. Ранее в WNBA она выступала за "Лос-Анджелес Спаркс", в России последние сезоны провела в екатеринбургском УГМК.

В сезоне-2025 "Миннесота", за которую также выступает россиянка Анастасия Олаири Косу, дошла до полуфинала плей-офф WNBA, где уступила в серии до трех побед "Финиксу" со счетом 1-3.