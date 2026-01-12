Статья

Возможное возвращение Овечкина, Олимпиада и ЧМ. Главное о спорте в 2026 году

Спорт врывается в 2026-й без разгона — уже состоялась лыжная гонка "Тур де Ски", где россияне показали себя с лучшей стороны, в феврале пройдет Олимпиада, а летом нас ждет масштабнейший чемпионат мира по футболу. Рассказываем о важных событиях на мировой спортивной арене

Редакция сайта ТАСС

© Mattia Ozbot/ Getty Images

Главным зимним событием года, безусловно, являются XXV зимние Олимпийские игры, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо и станут первыми, проводимыми при новом президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Соревновательная часть Олимпиады пройдет с 4 по 22 февраля, церемония открытия Игр состоится 6 февраля в Милане. Церемония закрытия Олимпиады пройдет 22 февраля в Вероне в стенах античного римского амфитеатра.

Из-за ограничений, наложенных международными федерациями по рекомендации МОК на Россию, на Олимпиаде не выступит большинство российских спортсменов, в том числе и сильнейших, которые не получили нейтрального статуса. К таким относятся трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов, являющиеся лидерами в спортивных парах и танцах отечественные фигуристы. Большим разочарованием будет отсутствие на Олимпиаде российских хоккеистов, для звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина и Евгения Малкина предстоящие Игры могли бы стать последними в карьере.

Внимание на олимпийских соревнованиях в большей степени будет приковано к фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Все они получили от международных федераций в своих видах спорта нейтральный статус, позволяющий выступать на соревнованиях, и сумели отобраться на Олимпиаду. С ними связываются надежды на то, что они поборются за олимпийские медали. Как уже было на Олимпиаде 2024 года в Париже, МОК запретил любую российскую символику на трибунах во время олимпийских соревнований.

Олимпиаду в Италии предварят плановые мероприятия МОК: исполком с 31 января по 2 февраля и 145-я по счету сессия организации 3–4 февраля. Важные решения, в том числе и касающиеся России, стоит ожидать по итогам исполкома. На сессии МОК может подтвердить допуск российских спортсменов с флагом и гимном до юношеских летних Олимпийских игр в Сенегале в этом году.

После Олимпиады в том же месте пройдут и XIV зимние Паралимпийские игры: соревновательная часть состоится с 4 по 15 марта, церемония открытия — 4 марта в Вероне, а церемония закрытия — 15 марта в Кортина-д'Ампеццо. Еще в сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Однако большинство отборочных соревнований на Игры к тому времени уже завершилось, основное количество квот уже было распределено, и как рассказал ТАСС президент ПКР Павел Рожков, шансы выступить на Паралимпиаде есть при наличии двусторонних приглашений, свободных квот, если кто-то из паралимпийских комитетов откажется от участия в Играх. Надежды связаны с допуском лыжников, горнолыжников и сноубордистов.

Сыграют ли на чемпионате мира Месси и Роналду

XXIII чемпионат мира по футболу в этом же году стартует 11 июня в Мехико матчем команды Мексики, одной из хозяев турнира, против соперников из Южной Африки. Завершатся соревнования 19 июля финалом в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Впервые в истории турнира его примут три страны: Мексика, США и Канада. Также впервые на предварительной стадии с 11 по 28 июня сыграют 48 команд, распределенные в результате жеребьевки на 12 групп по 4 сборные. В марте станут известны все участники чемпионата мира после того, как определятся 4 победителя плей-офф в европейской зоне и 2 в межконтинентальных стыковых играх. С 28 июня по 19 июля состоятся игры плей-офф, начиная с 1/16 финала.

Мексика впервые в истории соревнований примет чемпионат мира в третий раз — ранее она это делала в 1970 и 1986 годах. Из команд государств бывшего Советского Союза участие в чемпионате мира гарантировала сборная Узбекистана, которая впервые сыграет на турнире. По итогам жеребьевки она оказалась в группе с командами Португалии, Колумбии и победителем стыкового мини-турнира с участием сборных Ямайки, Новой Каледонии и ДР Конго. Попасть на чемпионат мира может и сборная Украины, если в марте выиграет в полуфинале своего турнира у шведов, а в финале — у победителя пары Польша — Албания.

Кроме сборной Узбекистана, впервые на чемпионате мира сыграют команды Иордании, Кабо-Верде и Кюрасао. Последняя является самой маленькой страной, когда-либо принявшей участие в турнире. Что касается россиян, то ни Международная федерация футбола (ФИФА), ни Союз европейских футбольных ассоциаций пока не согласились допускать отечественную сборную до своих соревнований. В основном это связано с негативной реакцией ряда национальных ассоциаций на предложение о допуске России даже на юношеском уровне. Ближайший совет ФИФА, на котором может обсуждаться вопрос допуска россиян, состоится 30 апреля в канадском Ванкувере.

Чемпионат мира может стать последним, в котором примут участие Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинцу, действующему чемпиону мира, в июне исполнится 39 лет, и он пока не объявлял, сыграет ли на турнире. Португальцу, которому в феврале исполнится 41 год, главный тренер национальной команды Роберто Мартинес участие в чемпионате не гарантировал.

Стоит ли ждать возвращения в Россию Овечкина и Малкина

2026 год — последний по контракту капитана и нападающего клуба НХЛ "Вашингтон" Овечкина. Этот клуб является единственным для россиянина, за который он играл в НХЛ, наверняка он таковым и останется. Контракт, который Овечкин периодически продлевал в течение своей 20-летней с лишним карьеры, формально истечет 30 июня. Будет ли 40-летний россиянин продлевать его, станет понятно по итогам результатов "Вашингтона" в сезоне.

С командой Овечкин добился наивысших успехов в профессиональном хоккее: победа в Кубке Стэнли (2018), огромное количество индивидуальных рекордов, включая самый выдающийся, установленный в апреле 2025 года. Речь идет о снайперском рекорде Овечкина за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ, который он установил, обойдя канадца Уэйна Гретцки. Россиянин пока четко не говорил, станет ли нынешний сезон для него последним в НХЛ и может ли он после него вернуться в Россию, чтобы сыграть за московское "Динамо", воспитанником которого он является.

Остаться в НХЛ Овечкин может, если, например, не сможет в этом сезоне догнать Гретцки по абсолютному количеству голов (в регулярном чемпионате и плей-офф) — сейчас ему осталось забить 22 шайбы. Или если он решит улучшить свой рекорд по голам в регулярном сезоне и, к примеру, достичь отметки 1 000 голов. Для этого ему потребуется как минимум два года.

Как и у Овечкина, закончится летом контракт с клубом НХЛ у другой российской звезды лиги — играющего за "Питтсбург" в течение 20 лет Евгения Малкина. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли пока также ясно не сказал, продолжит ли он карьеру в НХЛ. Если это произойдет, то вполне возможно, что он проведет прощальный сезон в хоккейной карьере за воспитавший его магнитогорский "Металлург".

Вернутся ли остальные российские спортсмены на международные турниры

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев уже рассказал, что главной задачей российского спорта в 2026 году является полноценное возвращение на международную арену во всех видах. Еще в конце прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал правоту ряда всероссийских спортивных федераций, которые подавали апелляцию на решение международных федераций по отстранению отечественных спортсменов. В 2026 году ситуация в этом плане может поменяться в пользу России.

Саночники, бобслеисты и скелетонисты, лыжники, конькобежцы и шорт-трекисты рассчитывают полноценно начать новый сезон на международных соревнованиях, который начинается с октября-ноября. Ожидается, что в CAS подадут апелляцию на отстранение и непредоставление нейтрального статуса отечественные федерации сноуборда, керлинга и, возможно, биатлона. 13 января рассмотрит вопрос о возвращении остальных российских спортсменов, включая фигуристов, исполком Международного союза конькобежцев (ISU). Этот же вопрос наверняка будет рассмотрен на конгрессах ISU в июне, Международной федерации лыжного спорта и сноуборда 10–11 июня в Белграде и Международного союза биатлонистов в сентябре.

С большой надеждой в этом году в России смотрят и на выполнение международными федерациями рекомендации исполкома МОК, связанного с допуском до соревнований юношеских команд, в том числе в командных турнирах, еще и с флагом и гимном. Особенно эти надежды связаны с игровыми видами: футболом, хоккеем, волейболом, баскетболом.

В частности, традиционно в начале февраля совет Международной федерации хоккея (IIHF) обсуждает вопрос о продлении санкций к российским и белорусским командам во всех возрастах. Если IIHF примет рекомендацию МОК, то с сезона-2026/27 сборные России (до 18 лет) смогут выступить на чемпионатах мира. Также есть надежда и на то, что со следующего сезона до участия в соревнованиях будет допущена и молодежная отечественная команда.

Да и вообще, есть надежда, что со сменой руководства в IIHF политика организации по отношению к России может смягчиться. В сентябре 2026 года на полугодовом конгрессе IIHF состоятся выборы президента и совета организации. Уже совершенно очевидно, что нынешний глава IIHF Люк Тардиф не устраивает Россию, поскольку испугался давления других сторон и даже не решился на то, чтобы за последние четыре года допустить до соревнований юношеские и молодежные сборные России. Стоит отметить, что Тардиф был избран президентом в сентябре 2021 года именно в Санкт-Петербурге.

Юношеская Олимпиада и шахматы

Дегтярев напомнил, что по решению МОК российские спортсмены с флагом и гимном должны выступить на летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале, и это решение организация должна подтвердить на ближайшей своей сессии. Соревнования в 25 видах спорта пройдут с 31 октября по 14 ноября. Изначально эта Олимпиада должна была пройти в 2022 году, но из-за коронавируса была перенесена на 2026 год. Эти соревнования станут первыми, проводимыми в Африке.

Год будет богатым и на шахматные события. Весной на Кипре в период с 28 марта по 16 апреля состоятся турниры претендентов у мужчин и женщин. Ставший третьим в прошлом году на Кубке мира Андрей Есипенко поборется за право сыграть за титул чемпиона мира, принадлежащий индийцу Гукешу Доммараджу с еще семью гроссмейстерами: американцами Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой, голландцем Анишем Гири, немцем Маттиасом Блюбаумом, обладателем Кубка мира Жавохиром Синдаровым (Узбекистан), Вэй И (Китай) и индийцем Рамешбабу Прагнанандхой.

У женщин на турнире претендентов из россиянок выступят ставшая второй по итогам Гран-при Александра Горячкина и Екатерина Лагно. За право сыграть за чемпионский титул с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь они сыграют с соотечественницами чемпионки Чжу Цзиньэр и Тань Чжунъи, представительницами Индии обладательницей Кубка мира Дивьей Дешмукх, Хампи Конеру, Рамешбабу Вайшали и Бибисарой Асаубаевой из Казахстана. В этом же году пройдут и сами матчи за звание чемпионов мира как у мужчин, так и у женщин, места их проведения пока не определены.

Другим крупным событием станет 46-я по счету Всемирная шахматная олимпиада в Самарканде, и пока неясно, выступит ли на ней сборная России. На генеральной ассамблее Международной федерации шахмат большинство ее делегатов проголосовали за полное и частичное снятие с российских шахматистов санкций. Однако затем Международная федерация шахмат отложила принятие решения по снятию санкций до консультаций с МОК.