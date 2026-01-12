Статья

Историческая победа. Даниил Медведев начал сезон с титула в Брисбене

Он вышел на второе место по количеству выигранных турниров среди российских теннисистов

Теннисный сезон начался для россиян весьма успешно. Даниил Медведев после провального 2025 года вселил оптимизм в болельщиков, став победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене. В финале он обыграл американца Брендона Накашиму в двух сетах и стал первым россиянином, победившим в Брисбене в одиночном разряде.

Медведев выиграл 22-й турнир ATP в карьере и вышел на чистое второе место среди россиян по этому показателю, обойдя Николая Давыденко (21 титул). Лидирует Евгений Кафельников (26).

В этот раз перерыв между победами на турнирах у Медведева был небольшой. В конце октября 2025 года он завоевал титул на соревнованиях в Алма-Ате, а до этого не выигрывал турниры более двух лет. Если в 2024 году он часто играл в решающих стадиях крупных турниров, то в 2025-м вылетал в первых кругах. В прошлом сезоне Медведев из-за рождения второй дочери пропустил предсезонную подготовку и до Открытого чемпионата Австралии не сыграл ни одного матча.

Сейчас Медведев набирал форму через матчи. В декабре он играл на выставочных турнирах в России и Индии, а официальный сезон начал с победы на турнире ATP. Форма Медведева на данный момент внушает оптимизм, однако, как отметил в беседе с ТАСС победитель двух турниров Большого шлема Андрей Ольховский, россиянину нужно держать этот уровень в течение месяца, чтобы хорошо выступить на Открытом чемпионате Австралии, который пройдет с 19 по 31 января.

Победительницей женского одиночного турнира, как и годом ранее, стала первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. В финале она победила украинку Марту Костюк.

Как сыграли другие россияне?

В женском турнире в Брисбене сыграли семь россиянок. Лучшими среди них стали Мирра Андреева и Людмила Самсонова, дошедшие до четвертьфинала. Андреева уступила Костюк, а Самсонова проиграла американке Джессике Пегуле. Екатерина Александрова проиграла во втором круге чешке Катерине Муховой и покинула топ-10 мирового рейтинга. Потеснила россиянку швейцарка Белинда Бенчич, дошедшая до финала United Cup в составе сборной Швейцарии. В финале швейцарцы уступили полякам, однако Бенчич за весь турнир не проиграла ни одного одиночного матча, в том числе и против второй ракетки мира Иги Свёнтек.

Андрей Рублев и Карен Хачанов на прошедшей неделе играли в Гонконге, где дошли до финала парного турнира. Там они уступили итальянцам Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего. Рублев также проиграл Музетти в полуфинале одиночного турнира, а Хачанов в матче второго круга соревнований не смог победить американца Майкла Мо.

Победителем одиночного турнира стал представитель Казахстана Александр Бублик. Он родился в Ленинградской области и до 2018 года представлял Россию. Несмотря на смену спортивного гражданства, теннисист не забывает о родине и часто приезжает в Россию на различные мероприятия.

Благодаря победе в Гонконге Бублик впервые вошел в топ-10 мирового рейтинга. Он всегда считался одним из самых талантливых игроков, однако болельщикам спортсмен больше запомнился своими эксцентричным поведением и различными высказываниями на русском языке о теннисе и соперниках. В последнее время он стал более серьезно и дисциплинированно вести себя, и это принесло результат. Сейчас у него есть все шансы далеко пройти на Открытом чемпионате Австралии.