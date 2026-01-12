Даниил Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Российский теннисист располагается на 12-й строчке

Даниил Медведев © Albert Perez/ Getty Images

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 13-го на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

На прошлой неделе Медведев выиграл турнир в австралийском Брисбене. В активе Медведева стало 2 910 очков, он обогнал норвежца Каспера Рууда.

Лидером мирового рейтинга остается испанец Карлос Алькарас (12 050 очков). В десятку сильнейших также входят итальянец Янник Синнер (11 500), представитель Германии Александр Зверев (5 105), серб Новак Джокович (4 780), итальянец Лоренцо Музетти (4 105), австралиец Алекс де Минаур (4 080), канадец Феликс Оже-Альяссим (3 990), американцы Бен Шелтон (3 960) и Тейлор Фритц (3 840), представитель Казахстана Александр Бублик (3 065).

Россиянин Андрей Рублев поднялся с 16-го на 14-е место, в его активе стало 2 600 очков. Карен Хачанов (2 320 очков) сохранил 17-ю строчку.

Медведеву 29 лет, на его счету 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.