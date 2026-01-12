Рекордсмен России в беге на 100 м Крылов восстановился после травмы ноги

Константин Крылов © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Рекордсмен России в беге на 100 м Константин Крылов восстановился после травмы ноги, из-за которой был лишен возможности показывать высокие результаты на главных стартах прошлого сезона. Об этом он рассказал ТАСС.

7 января на "Рождественских стартах" в Екатеринбурге Крылов победил на 60-метровке с результатом 6,65 секунды, 11 января на соревнованиях в Москве он пробежал эту дистанцию на 0,02 секунды быстрее и также занял первое место.

"Для первого старта в сезоне 6,65 можно назвать нормальным результатом, - рассказал Крылов. - Да, я знаю, что на зимний чемпионат мира норматив 6,59 секунды, но пока особо не заморачиваюсь этим цифрами. Я все-таки нацелен на более быстрый бег, в районе 7,55 точно".

"Что касается травмы бедра, то сейчас уже можно с уверенностью сказать, что все зажило. Но все равно пока продолжаю беречь себя, так как понимаю, что в критической ситуации все это опять может выскочить. Но процентов на 90-95 могу сказать, что у меня все хорошо", - заключил спортсмен.

В начале августа 2025 года на чемпионате России в Казани Крылов занял второе место с результатом 10,18 секунды, уступив Ярославу Ткаличу (10,15). В конце июля на молодежном первенстве в Чебоксарах Крылов пробежал 100-метровку за 10,04 секунды, побив рекорд страны 39-летней давности. Тогда же он получил травму задней поверхности бедра, которая лишила его возможности показать высокий результат как на взрослом чемпионате России в Казани, так и в финале серии "Королева спорта", который проходил в конце августа в Екатеринбурге.