Доминиканский футболист отказался возвращаться в тульский "Арсенал"

ТУЛА, 12 января. /ТАСС/. Доминиканский футболист Эдарлин Рейес отказался возвращаться в тульский "Арсенал" после окончания отпуска, несмотря на действующий контракт. Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

В текущем сезоне Лиги Пари (Первой лиги) 28-летний полузащитник провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

"Полузащитник Эдарлин Рейес, несмотря на действующие контрактные обязательства, отказался возвращаться в команду после окончания отпуска. "Арсенал" заблаговременно уведомил игрока о графике сборов и приобрел для него все необходимые билеты. Мы считаем, что такой поступок - проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам. "Арсенал" оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и оставляет за собой право на принятие дальнейших решений", - говорится в заявлении пресс-службы "Арсенала".

"В настоящий момент мы ведем переговоры и до последнего надеемся найти компромиссный выход из этой ситуации. Наша цель - минимизировать возможные финансовые и репутационные риски для клуба", - добавили в клубе.

"Арсенал" после 21 тура набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.