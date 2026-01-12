IBSF рассмотрит рекомендации МОК о возвращении юным россиянам флага и гимна

Это произойдет в конце сезона

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) после окончания сезона рассмотрит рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) снять любые ограничения в допуске к своим соревнованиям юных спортсменов из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBSF.

"Олимпийский саммит поддержал рекомендацию исполнительного комитета МОК о том, что юные спортсмены с российским или белорусским паспортом больше не должны быть ограничены в доступе к международным юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. Определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламента каждой международной федерации", - отметила представитель пресс-службы.

"Поскольку на сезон-2025/26 не запланировано никаких юношеских соревнований, исполнительный комитет IBSF рассмотрит рекомендации исполкома МОК, поддержанные Олимпийским саммитом, на более позднем этапе в 2026 году", - заключила собеседница ТАСС.

11 декабря исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. Этой возможности они были лишены с 2022 года. С марта 2023 года федерациям рекомендовалось допускать спортсменов исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта.

При этом в заявлении МОК подчеркивается, что рекомендации от 28 марта 2023 года по участию взрослых спортсменов из России и Белоруссии остаются в силе и будут пересматриваться по мере необходимости.