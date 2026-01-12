ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Олимпийская чемпионка Максимова получила нейтральный статус

Она является тренером сборной России по художественной гимнастике
Редакция сайта ТАСС
07:01

Анастасия Максимова

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2016 года Анастасия Максимова, в настоящее время работающая тренером сборной России, получила нейтральный статус. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Максимовой 34 года, в ее активе есть также серебро Олимпиады 2021 года в групповых упражнениях, семь золотых, одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов мира.

Обладателями нейтрального статуса являются более 90 представителей российской художественной гимнастики (спортсменки, тренеры, врачи). 

