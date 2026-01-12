Пять шайб и очередные рекорды. Голевые успехи Овечкина в новом году

Нападающий "Вашингтона" не уходит без заброшенных шайб четыре матча подряд

Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ТАСС, 12 января. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин забросил пять шайб с 31 декабря по 12 января. Больше на один гол он забивал в этот промежуток времени в сезонах-2015/16 и 2022/23.

Ровно 10 лет назад под занавес январских праздников Овечкин оформил по дублю в играх с "Оттавой" и "Рейнджерс". В последний день 2022 года в матче с "Монреалем" он стал шестым игроком в истории лиги, оформившим 30-й хет-трик в карьере в регулярном сезоне (всего у него их 33, в последний раз три шайбы он забивал в ноябре 2025 года). В этом же году Овечкин словно не форсировал события, начав с дубля 6 января и после голевой засухи (один гол за 14 дней) не уходит без заброшенных шайб уже четыре игры кряду.

31 декабря Овечкин отметился передачей в домашнем матче с "Рейнджерс" (6:3), в последующих двух играх очков он не набирал. Голевое молчание Овечкин прервал 6 января, разразившись дублем в игре дома с "Анахаймом" (7:4). Первый гол, который он забил в своем классическом стиле (броском из т. н. его "офиса" - левого круга вбрасывания), стал же и победным. Тем самым 40-летний россиянин повторил рекорд чеха Яромира Ягра по этому показателю с учетом игр плей-офф (151), вторую шайбу он забил в пустые ворота.

С "Далласом", который можно считать одним из неудобных соперников "Вашингтона", Овечкин забил единственный для его команды гол, а "столичные" проиграли 1:4. Овечкин забил в конце игры опять из своего "офиса", не дав сыграть "сухой" матч вратарю Кейси ДеСмиту. "Он всегда находит возможность забивать, ему для этого многого не надо. У него был один хороший момент, который он сразу реализовал. Тогда мы немного неправильно сыграли. Был бросок, шайбу я уже увидел, когда она вылетала из ворот. Так вот и смотрелся его гол", - рассказал ТАСС об этой шайбе находившийся в тот момент на льду защитник "Далласа" Илья Любушкин.

Тысяча и один Гретцки

Знаменательными стали и последние два матча, в которых отличился Овечкин. В них россиянин довел количество вратарей, которым он забивал в лиге, до 188.

Против "Чикаго" (5:1) он забил Дрю Комессо, для которого матч с "Вашингтоном" стал первым в сезоне и третьим в лиге. Оба основных вратаря "Чикаго", Спенсер Найт и Арвид Содерблом, заболели, а сменщиком Комессо был 46-летний Дэйв Ноццолильо, чей опыт ограничивается играми в третьем дивизионе чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта и пивных (любительских) лигах. Ноццолильо повезло, так как он не стал жертвой броска Овечкина, который огорчил Комессо в результате выхода два в одного. 188-м голкипером, пропустившим от Овечкина, в понедельник стал финн из "Нэшвилла" Юстус Аннунен, которому россиянин снова забил из своего "офиса".

Гол в матче с "Нэшвиллом" позволил Овечкину выйти на второе место по количеству сезонов в НХЛ с 20 голами и более. Столько голов Овечкин забил в 21-м сезоне кряду, что позволило ему по этому показателю обойти Рона Фрэнсиса. Впереди него только Горди Хоу, который забивал 20 с лишним голом непрерывно в 22 чемпионатах с 1949 по 1971 год.

Овечкин также стал третьим игроком, забившим 20 голов в сезоне в возрасте 40 лет и старше в 46 играх или меньше. Для достижения этой отметки ему потребовалось 46 матчей. Быстрее него в этой возрастной категории отметки в 20 голов за сезон достигали Горди Хоу (43 матча в сезоне-1968/69) и Джонни Бьюсик (42 матча в 1975/76).

Россиянин наверняка доберется и до отметки в 30 голов в сезоне, который с немалой долей вероятности станет для него последним в карьере в лиге. Поэтому стоит допустить, что Овечкину надо остаться в НХЛ хотя бы еще на один сезон, чтобы сравняться с Хоу по количеству сезонов с 20 и более голами. Более реальной задачей для Овечкина являются шесть голов, которые он должен забить, чтобы достичь отметки в 1 000 шайб за регулярный сезон и плей-офф. Чтобы догнать по абсолютному количеству шайб Уэйна Гретцки, Овечкину всего-то надо забить 22 гола.