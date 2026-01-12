World Triathlon вдвое увеличил представительство россиян в своем допинг-пуле

В регистрируемый пул допинг-тестирования входят Валентина Рясова, Диана Исакова, Анна Плотникова, Григорий Антипов, Василий Егоров и Виктор Чеботарев

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Международный союз триатлона (World Triathlon) в два раза увеличил представительство российских спортсменов в своем регистрируемом пуле допинг-тестирования. Об этом свидетельствуют документы World Triathlon, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В 2026 году в регистрируемый пул допинг-тестирования World Triathlon входят шесть российских спортсменов. Это Валентина Рясова, Диана Исакова, Анна Плотникова, Григорий Антипов, Василий Егоров и Виктор Чеботарев.

В 2025 году в этот пул были включены три россиянина: Рясова, Антипов и Игорь Полянский, в 2024 - три, в 2023 - пять.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу все профессиональные спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до двух лет.