Теннисистка Александрова не смогла выйти во второй круг турнира в Аделаиде

В матче первого круга россиянка уступила румынке Жаклин Кристиан

Екатерина Александрова © Sarah Reed/ Getty Images

СИДНЕЙ, 12 января. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова проиграла румынке Жаклин Кристиан в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Кристиан, которая пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Александрова была посеяна под 4-м номером. Во втором круге румынка сыграет с победительницей встречи между представительницей Австралии Дарьей Касаткиной и Марией Саккари из Греции.

Россиянка Анна Калинская в первом круге обыграла румынку Габриэлу Рузе со счетом 6:0, 6:3. В следующем раунде она встретится с канадкой Викторией Мбоко (8-й номер посева).

Александровой 31 год, она занимает 11-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Жаклин 27 лет, она располагается на 37-й строчке мирового рейтинга. Спортсменка не выигрывала соревнований WTA и не проходила дальше третьего круга на турнирах Большого шлема.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз.