Крылов намерен в новом году выбежать из 10 секунд на дистанции 100 метров

В прошлом году спортсмен пробежал 100-метровку за 10,04 секунды, побив рекорд страны

Константин Крылов © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Константин Крылов, сумевший летом прошлого года побить рекорд страны в беге на 100 метров 39-летней давности, не намерен останавливаться на достигнутом. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В конце июля на молодежном первенстве России в Чебоксарах Крылов пробежал 100-метровку за 10,04 секунды, побив рекорд, установленный Николаем Юшмановым (10,10).

"Если вспоминать прошлый год, то я, конечно, доволен, что у меня получилось показать хороший результат, выиграть некоторые старты и с травмой стать вторым на чемпионате России в Казани. Какие задачи ставлю на 2026 год? Конечно, выбежать 100 метров из 10 секунд", - рассказал Крылов.

"Вообще не уверен, что в этом году мне удастся выступить на соревнованиях World Athletics, а на какие-то другие, которые будут проходить за рубежом, думаю, съезжу", - заключил спортсмен.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в марте 2022 года приняла решение не допускать россиян и белорусов до участия в своих турнирах после обострения ситуации на Украине.