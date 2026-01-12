ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Умер призер чемпионатов мира по гребле на байдарках и каноэ Сергей Галков

Ему было 60 лет
Редакция сайта ТАСС
08:25

Сергей Галков (слева), 1988 год

© Игорь Уткин/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Дважды бронзовый призер чемпионатов мира байдарочник Сергей Галков умер на 61-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации каноэ России.

Причина смерти не уточняется.

Галков становился бронзовым призером чемпионатов мира 1991 и 1993 годов в соревнованиях четырехместных экипажей. Он принимал участие в Олимпиаде 1988 года в Сеуле, в паре с Сергеем Колесниковым он не смог отобраться в финальный заезд.

Церемония прощания состоится 13 января в Москве. 

Летние олимпийские виды спорта