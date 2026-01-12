Батраков заявил, что ставит цели "Локомотива" выше индивидуальных наград

Полузащитник лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 11 голами

Алексей Батраков © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 12 января. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков считает второстепенной борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата России по футболу, ставя в приоритет командные цели. Об этом Батраков рассказал "Спорт-Экспрессу".

Батраков лидирует в гонке бомбардиров Мир - Российской премьер-лиги, забив 11 голов. Вторым идет Брайан Хиль из калининградской "Балтики" (10).

"Это моя не первостепенная задача, - сказал Батраков. - Если получится, то буду рад. Но для меня цели команды выше".

Батракову 20 лет, за основную команду красно-зеленых он выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Батраков провел за "Локомотив" 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.