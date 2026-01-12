Баринов заявил о неопределенной ситуации с переходом в ЦСКА
09:25
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, что ситуация с возможным переходом в столичный ЦСКА остается неопределенной.
"Великолепно провел новогодние праздники: отдохнул, набрался сил, готов к возобновлению чемпионата. Насчет ЦСКА пока ничего не известно, время покажет", - сказал Баринов ТАСС.
Ранее стало известно, что Баринов принял решение не подписывать новое соглашение с "Локомотивом". Действующий контракт истекает летом 2026 года. Полузащитник рассказал "Спорт-Экспрессу" о том, что знает об интересе со стороны ЦСКА.
В текущем сезоне Баринов сыграл 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач.