Баринов заявил о неопределенной ситуации с переходом в ЦСКА

Ранее стало известно, что полузащитник принял решение не подписывать новый контракт с "Локомотивом"

Редакция сайта ТАСС

© Карина Мистюкова/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, что ситуация с возможным переходом в столичный ЦСКА остается неопределенной.

"Великолепно провел новогодние праздники: отдохнул, набрался сил, готов к возобновлению чемпионата. Насчет ЦСКА пока ничего не известно, время покажет", - сказал Баринов ТАСС.

Ранее стало известно, что Баринов принял решение не подписывать новое соглашение с "Локомотивом". Действующий контракт истекает летом 2026 года. Полузащитник рассказал "Спорт-Экспрессу" о том, что знает об интересе со стороны ЦСКА.

В текущем сезоне Баринов сыграл 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач.