Теннисистку Соболенко не беспокоит отказ украинки Костюк от рукопожатия

По словам белорусской спортсменки, на корте она думает только о теннисе

Арина Соболенко © Albert Perez/ Getty Images

СИДНЕЙ, 12 января. /ТАСС/. Первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии не придает значения отказу украинской спортсменки Марты Костюк от рукопожатия после финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене. Комментарий Соболенко приводит издание La Repubblica.

В финале турнира WTA в Брисбене Соболенко одержала победу над Костюк со счетом 6:4, 6:3. После окончания матча украинка отказалась от рукопожатия.

"Дело в их позиции, - сказала Соболенко. - Что я могу сделать? Когда я выхожу на корт, я думаю только о теннисе и о том, что мне нужно сделать, чтобы победить. Неважно, кто по другую сторону сетки, я просто выхожу и соревнуюсь как спортсменка".

Соболенко 27 лет, с октября 2024 года она занимает первое место в рейтинге WTA. На счету спортсменки теперь 22 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза, по два раза выиграв Открытый чемпионат Австралии (2023, 2024) и Открытый чемпионат США (2024, 2025).