Болгерл упала в обморок в матче квалификации Australian Open

Инцидент произошел во время встречи между французом Люкой Ван Ашем и Моэсом Эшарги из Туниса

© Daniel Pockett/ Getty Images

СИДНЕЙ, 12 января. /ТАСС/. Болгерл упала в обморок во время матча квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису между французом Люкой Ван Ашем и представителем Туниса Моэсом Эшарги. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Инцидент произошел по ходу второго сета. Девочка, подающая мячи, находилась за задней линией корта, пошатнулась и упала на землю, затем у нее начались судороги. Эшарги помог ей подняться на ноги и вместе с судьей на вышке вывел болгерл за пределы корта, где пострадавшую осмотрели врачи.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии, который является первым в сезоне турниром Большого шлема, начнутся 18 января. Общий призовой фонд составит рекордные $111,5 млн.