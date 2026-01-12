Представитель Джикии опроверг сообщения о его возвращении в Россию

Ранее сообщалось, что экс-защитник "Спартака" близок к уходу из "Антальяспора" и хочет вернуться в РПЛ

Георгий Джикия © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бывший капитан и защитник московского "Спартака" Георгий Джикия продолжает карьеру в турецком футбольном клубе "Антальяспор" и пока не собирается возвращаться в Россию. Об этом ТАСС рассказал представитель футболиста Владимир Кузьмичев.

Ранее Telegram-канал "Mash на спорте" сообщил, что Джикия близок к уходу из "Антальяспора" и хочет вернуться в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ).

"Новость о возвращении Джикии в Россию появилась в не совсем надежном телеграм-канале и исходила якобы от какого-то источника. На сегодняшний день у Георгия все в порядке. Он готовится в составе "Антальяспора", его все устраивает, и новый тренер полностью доволен им", - сказал Кузьмичев.

Защитнику 32 года, он выступает за турецкую команду с июля 2025 года.