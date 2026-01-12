В Чечне провели профилактическую беседу с зачинщиком драки борцов в Грозном

Инцидент произошел по окончании поединка между Давидом Ваниевым, представляющим Республику Северная Осетия - Алания, и Турпалом Алхоевым из Чечни

Редакция сайта ТАСС

© Jonathan Ferrey/ Getty Images

ГРОЗНЫЙ, 12 января. /ТАСС/. Конфликт на молодежном первенстве Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе в Грозном был локальным, с зачинщиком проведена профилактическая беседа. Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров в своем телеграм-канале.

"На самом деле возник локальный конфликт, который был быстро улажен на месте. Никакой массовой драки не состоялось. Соревнования продолжились в плановом режиме и успешно завершились. С зачинщиком проведена профилактическая беседа", - написал Кадыров.

Он отметил, что небольшой инцидент между двумя атлетами возник из-за неспортивного поведения одного из спортсменов.

Кадры потасовки по окончании одного из поединков на первенстве Северокавказского федерального округа © Telegram-канал "Блог Дагестана"/ ТАСС

"Мы все понимаем, что на спортивных площадках подобные ситуации могут возникать, особенно среди юных атлетов, которые иногда не могут контролировать свои эмоции. Не следует придавать этому инциденту межнациональный характер или выставлять его как массовую драку. На видео видно, что в конфликте участвовало всего несколько человек, в то время как остальные зрители и спортсмены разнимали конфликтующих", - добавил министр.

Инцидент произошел по окончании поединка между Давидом Ваниевым, представляющим Республику Северная Осетия - Алания, и Турпалом Алхоевым из Чечни. Между спортсменами возник конфликт и завязалась потасовка.