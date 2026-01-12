Баринов не отправится на сборы с "Локомотивом" из-за переговоров с ЦСКА

ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на полузащитника, которое значительно превышает начальное предложение

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Капитан московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов не отправится на сборы с командой из-за переговоров о переходе в столичный ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба "Локомотива".

Сборы "Локомотива" пройдут в ОАЭ. Первый этап запланирован с 13 по 24 января.

"После прошедшего сегодня медицинского обследования "Локомотива" ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на Дмитрия Баринова, которое значительно превышает начальное предложение. В сложившейся ситуации "Локомотив" возобновил переговоры. Таким образом, клуб на данный момент принял решение не отправлять Баринова на сборы с командой до разрешения ситуации по переговорам", - сказал спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов.

Ранее стало известно, что Баринов принял решение не подписывать новое соглашение с "Локомотивом". Действующий контракт истекает летом 2026 года. Полузащитник рассказал "Спорт-Экспрессу" о том, что знает об интересе со стороны ЦСКА.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива", за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу - чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов принял участие в 23 играх, записав на свой счет 2 результативных паса. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На этом турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.