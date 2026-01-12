Хоккеисты "Торпедо" впервые в сезоне обыграли московское "Динамо"

Нижегородцы проигрывали со счетом 1:3, но победили в овертайме

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Торпедо" © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" со счетом 4:3 в овертайме победило московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 657 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Летунов (14-я минута), Егор Соколов (54), Егор Виноградов (60) и Сергей Гончарук (63). У проигравших отличились Даниил Пыленков (25, 46) и Павел Кудрявцев (47).

"Торпедо" впервые в сезоне одержало победу над "Динамо". Ранее команды дважды встречались по ходу нынешнего регулярного чемпионата: в октябре бело-голубые переиграли соперника на выезде (4:1), в декабре - на своем льду (4:0).

"Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков в 44 матчах. "Торпедо" располагается на 6-й позиции с 54 очками после 44 игр. В следующем матче "Динамо" 14 января примет московский "Спартак", "Торпедо" в этот же день сыграет дома против ярославского "Локомотива".

В других матчах игрового дня екатеринбургский "Автомобилист" дома переиграл казахстанский "Барыс" (2:1 ОТ), петербургский СКА в гостях справился с тольяттинской "Ладой" (4:3 Б).