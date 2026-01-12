Мозякин пожелал Шипачеву продолжать набирать очки в КХЛ

Форвард минского "Динамо" набрал 1 000 очков в КХЛ

Сергей Мозякин © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучший снайпер за всю историю чемпионата России по хоккею Сергей Мозякин пожелал форварду минского "Динамо" Вадиму Шипачеву продолжать набирать очки уже после того, как он достиг рубежа в 1 000 очков в Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с учетом регулярного чемпионата и плей-офф. Об этом Мозякин рассказал ТАСС.

В понедельник Шипачев в домашнем матче КХЛ с "Адмиралом" (2:1) отдал результативную передачу и первым в истории лиги набрал 1 000 очков. Мозякин с 928 баллами находится на втором месте в списке лучших бомбардиров КХЛ.

"Я Вадима уже поздравлял, когда он обошел меня. Рекорды ставятся, чтобы они бились. Я рад, что он побил рекорд, пускай набирает очков больше и больше", - сказал Мозякин.

Шипачев побил рекорд Мозякина по абсолютному количеству очков в КХЛ 29 октября 2024 года в матче с "Северсталью". В том же месяце он побил рекорд Евгения Бирюкова по количеству игр в КХЛ (1 001). В матче с ЦСКА 6 января Шипачев достиг отметки в 1 100 матчей. На счету Шипачева теперь 314 голов и 686 ассистов в 1 102 встречах. В списке лучших снайперов лиги он уступает только Мозякину (419), который уже завершил карьеру.