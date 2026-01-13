ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФутбол в России

"Оренбург" объявил о переходе колумбийского футболиста Паласиоса

По данным портала Transfermarkt, российский клуб заплатил за игрока "Индепендьенте Медельин" €510 тыс.
Редакция сайта ТАСС
09:29

Джон Паласиос

© Max Peixoto / SPP/ Sipa USA via Reuters Connect

ТАСС, 13 января. Колумбийский защитник Джон Паласиос пополнил состав футбольного клуба "Оренбург". Об этом сообщает пресс-служба оренбуржцев.

Сроки соглашения не уточняются. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока из колумбийского "Индепендьенте Медельин" составила €510 тыс.

Паласиосу 26 лет, ранее он также представлял колумбийские клубы "Леонес Итагуи", "Америка де Кали", "Депортиво Перейра" и "Интер де Богота". 

Российский футбол