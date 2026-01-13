"Оренбург" объявил о переходе колумбийского футболиста Паласиоса

ТАСС, 13 января. Колумбийский защитник Джон Паласиос пополнил состав футбольного клуба "Оренбург". Об этом сообщает пресс-служба оренбуржцев.

Сроки соглашения не уточняются. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока из колумбийского "Индепендьенте Медельин" составила €510 тыс.

Паласиосу 26 лет, ранее он также представлял колумбийские клубы "Леонес Итагуи", "Америка де Кали", "Депортиво Перейра" и "Интер де Богота".