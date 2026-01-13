Il Fatto Quotidiano: Киев требует от федераций отстранения россиян от Игр

По данным газеты, украинская сторона с декабря 2024 года рассылала соответствующие письма в международные спортивные федерации

Редакция сайта ТАСС

© Mattia Ozbot/ Getty Images

РИМ, 13 января. /ТАСС/. Украина добивается через профильные спортивные федерации отстранения атлетов из РФ и Белоруссии от участия в зимних Олимпийских играх в Кортине д’Ампеццо и Милане. Об этом сообщила газета Il Fatto Quotidiano со ссылкой на доступные ей конфиденциальные документы из соответствующей переписки.

По ее данным, украинская сторона с декабря 2024 года рассылала соответствующие письма в международные спортивные федерации, пытаясь убедить их исключать россиян и белорусов. Обращения поступали в Международную федерацию санного спорта, Международную федерацию хоккея на льду, а также в Международный союз конькобежцев. Такие послания подписаны министром спорта, национальным олимпийским комитетом и национальной федерацией, уточняет издание. Последнее письмо с требованием исключить российских спортсменов получили в Международной федерации бобслея и скелетона, которую возглавляет итальянец Иво Ферриани.

Как отмечает издание, спортсмены, которые претендуют на выступление в нейтральном статусе, нередко не допускаются до отборочных соревнований. На летних Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе выступали 32 спортсмена, на данный момент до Игр в Италии, по данным газеты, допущены 13 россиян и белорусов.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены будут выступать на них в нейтральном статусе.

Российская сторона неолднократно выступала против политизации спорта и дискриминации спортсменов по какому бы то ни было признаку.